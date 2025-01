Após espera, Bernabei se junta ao elenco do Internacional em definitivo

Lateral-esquerdo inicia trabalhos no CT Parque Gigante nesta segunda-feira (20) duas semanas após começo da pré-temporada

Acabou a espera no Internacional, afinal, nesta segunda-feira (20), o lateral-esquerdo Bernabei retornou em definitivo ao clube gaúcho e teve o primeiro contato com seus companheiros em 2025. No entanto, ele continua sem condições legais de jogar.

Aliás, no último domingo foi confirmada sua compra junto ao Celtic, da Escócia. Em vídeo publicado pelo Internacional, o lateral-esquerdo aparece ao lado de Thiago Maia, que teve sua negociação com o Santos cancelada devido aos salários e outros entraves.