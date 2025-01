Almirón está perto de voltar para a Major League Soccer

A informação do jornalista Fabrizio Romano é de que os clubes avançaram consideravelmente no acordo onde Almirón iria para a representação da Major League Soccer (MLS) em definitivo. Para isso, os norte-americanos pagariam um valor de transferência próximo a dez milhões de libras. Na cotação de momento, equivalente a R$ 74,3 milhões.

Quando cresceram os rumores da saída do atacante Luiz Henrique do Botafogo, o nome de Almirón foi um dos aventados como possível substituto. Porém, a avaliação da época não chegou a evoluir para o caráter de uma proposta formal aos ingleses.

Além do Glorioso, equipes como Atlético-MG e Internacional também figuraram, mais recentemente, como outros interessados. Entretanto, ao que tudo indica, o aspecto sentimental pesa na decisão do atleta de 30 anos que é cria da base do Cerro Porteño.

Entre 2017 e 2018, logo depois de grande passagem pelo Lanús, Miguel Almirón se solidificou como uma das principais figuras técnicas do Atlanta United após um acelerado processo de adaptação. Ao todo, foram 59 jogos com 22 gols, 11 assistências e a conquista do único título da MLS na história do clube.