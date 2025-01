United volta a vacilar: perde em casa para o Brighton

Em Old Trafford, neste domingo, em plena Manchester, Red Devils viram visitantes mostrarem eficácia e voltarem para casa com um triunfo de 3 a 1 / Crédito: Jogada 10

O Manchester United segue com sua irregularidade crônica dos últimos anos. Neste domingo (19/1), recebeu o Brighton em Old Trafford, pela 22ª rodada da Premier League Inglesa. Depois de empatar fora de casa com o Liverpool e eliminar o Arsenal na Copa da Inglaterra, viu o time visitante vencer por 3 a 1. Mas poderia ter sido um placar ainda pior, já que o Brighton perdeu boas chances e teve um gol anulado, de João Pedro. Os gols foram de Minteh, Mitoma e Rutter para os visitantes, e de Bruno Fernandes, de pênalti, para os Red Devils. Na tabela, o Brighton vai a 34 pontos, em nono lugar. Já o United se arrasta com 26 pontos, em 13º. Vale lemrar que antes da partida o United promoveu uma justa homenagem a um de seus grandes da história, Denis Law. O ex-atacante dos anos 60 e 70 e uma homenageado com estátuas em Old Trafford, morreu aos 84 anos na quinta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora United melhor no primeiro tempo O United até fez um bom primeiro tempo, mas pecou na defesa aos cinco minutos, quando Mitoma avançou sem marcação e cruzou para a conclusão de Minteh, que abriu o placar para o Brighton. O United demorou a entrar no jogo, mas passou a dominar a partida a partir dos 15 minutos e, aos 21, chegou ao empate. Zirkzee sofreu o pênalti bobo de Baleba. Bruno Fernandes cobrou no meio do gol e empatou. O United cresceu, mas sempre foi ineficaz na hora do arremate.