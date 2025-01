Time do Atlético tenta parar provocações do zagueiro Lyanco

Os atletas do Atlético estão tentando conter as provocações do defensor Lyanco. Tudo começou após uma troca de farpas com Fabrício Bruno, do Cruzeiro, no clássico entre as equipes nos Estados Unidos, no último sábado (18). No entanto, esse comportamento não é novidade para Lyanco, já que provocações como essa fazem parte de seu histórico.

“Experiência nada… o mais longe que foi jogar foi aqui em Orlando”, provocou Lyanco em uma rede social ao falar sobre Fabrício Bruno.