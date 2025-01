Santos sai atrás, busca o empate, mas não consegue a vitória contra a Ponte Preta

O Santos perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (19), quando teve vários dos seus reforços como titular pela primeira vez, o Peixe ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. A Macaca saiu na frente com Jean Dias. No segundo tempo, o Alvinegro Praiano chegou ao empate, com Guilherme.

Com o resultado, o Santos divide a liderança do Grupo B com o Guarani, com quatro pontos. Entretanto, o Bugre leva a vantagem nos critérios de desempate. Já a Ponte é a terceira colocada do Grupo D, com quatro pontos, atrás de São Bernardo e Palmeiras.