Russos cravam Artur, ex-Palmeiras, no Botafogo

Atacante do Zenit quer regressar ao Brasil e vê o Mais Tradicional como grande oportunidade / Crédito: Jogada 10

Depois de sofrer um desmanche de 13 jogadores e o técnico Artur Jorge, o Botafogo começa a, enfim, se mexer no mercado. E um dos reforços que vai pintar na Estrela Solitária é Artur, ex-atacante do Palmeiras que está no Zenit, da Rússia. Quem crava a informação, neste domingo (19), é o portal “Championat”, daquele país. Por Artur, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores vai desembolsar 10 milhões de euros (62,5 milhões de euros na cotação atual) aos europeus.

A reportagem assegura que uma fonte do Zenit confirma a transferência. Além do aspecto esportivo, Artur quer voltar ao Brasil por conta do nascimento do segundo filho, em outubro de 2024. Além do Palmeiras, no país de origem o atacante também soma passagens por Red Bull Bragantino e Bahia.