Real Madrid goleia o Las Palmas e volta a liderar o Espanhol

O Real Madrid goleou o Las Palmas por 4 a 1, neste domingo (19), no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbapé, duas vezes, Brahim Díaz e Rodrigo anotaram para os merengues, enquanto Fabio Silva fez o dos visitantes. Com o resultado, o clube retomou a liderança da competição, com 46 pontos. Derrotada, a equipe das Ilhas Canárias permanece com 22, na décima quarta posição.

Os merengues voltam a jogar nesta quarta-feira (22), diante do RB Salzburg, pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Las Palmas joga sexta (24), contra o Osasuna, pelo Espanhol.