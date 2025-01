Ramon Lima, do Vasco, lamenta outro empate, mas enaltece zagueiro Walace

Antes da estreia do time principal, equipe alternativa faz terceiro confronto no estadual e novamente não sai do resultado igual / Crédito: Jogada 10

O Vasco alcançou, neste domingo (19), seu terceiro empate no Campeonato Carioca. Afinal, a equipe ficou no 1 a 1 contra o Boavista, fora de casa, em Saquarema. Com isso, soma apenas três pontos na competição e ocupa a nona colocação do estadual. Contudo, o time considerado principal ainda não atuou e deve estrear na quinta-feira (23), em confronto válido pela quarta rodada, contra o Madureira, em Manaus. Além da equipe titular, o técnico Fábio Carille estará pela primeira vez à beira do gramado. Antes disso, Ramon Lima comandou o Gigante da Colina e analisou o confronto diante do Verdão de Bacaxá.