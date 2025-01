Paulo Vitor analisa positivamente estreia do Atlético no Campeonato Mineiro

Com time alternativo, Galo empatou em 0 a 0 com o debutante Aymorés neste domingo (19), fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG estreou no Campeonato Mineiro em 2025 neste domingo (19), com empate sem gols com um debutante na elite do Estadual, o Aymorés. Com a equipe em sua maioria Sub-20, o volante Paulo Vitor atuou em toda a partida. E fez uma avaliação positiva do desempenho do time. “Todos nós estamos felizes por poder vestir a camisa do Atlético. Independentemente de quem está entrando em campo, é a instituição, é o amor pela camisa, então vamos estar sempre dando o nosso máximo. Acho que pela estreia, pela equipe jovem, fizemos uma boa partida. Conseguimos suportar a equipe deles, sair em contra-ataque e agredi-los”, avaliou Paulo Vitor na saída de campo, em entrevista ao SporTV.

Com o resultado, o Galo ficou com a segunda colocação do Grupo A, somando um ponto. Afinal, o líder Betim venceu seu respectivo jogo, contra o Itabirito, no último sábado (18). Agora, o Alvinegro vai encarar o Democrata na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do campeonato, no Mineirão.