Para contar com Wendel, do Zenit, Botafogo pode desembolsar até R$ 94 milhões

Contratação do volante foi encaminhada junto aos russos; o valor conta com possíveis bônus por metas atingidas durante sua passagem pelo Brasil

O Botafogo encaminhou a contração do volante Wendel, do Zenit. Para isso, o Glorioso deve pagar ao clube russo até 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões). Afinal, serão cerca de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na atual cotação) pela contratação, além de 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) em bônus por metas atingidas.

O jogador, que é desejo antigo da diretoria alvinegra, deve assinar com o clube nos próximos dias. Porém, se apresentará apenas em junho. Aliás, reforçando a equipe no novo Mundial de Clubes, que terá seu início no mesmo período, nos Estados Unidos. A informação dos valores da negociação é do “Canal do Medeiros”.