Nottingham Forest quase vacila, mas vence o lanterna

Em casa, no City Ground, neste domingo (19/1) o Nottingham Forest , diante do lanterna Southampton fez primeiro tempo quase em ritmo de treino. Assim, aproveitou muito bem o fato de enfrentar o quase rebaixado rival a abrir três gols de frente,com Anderson, Hudson-Odoi e Chris Wood. Mas, na etapa final, o time freou em por muito pouco, não cedeu o empate, já que os visitantes marcaram com Bednarek e Onuachi e tiveram duas chances claras nos acréscimos. Placar final: Nottingham 3 a 2,

Com a vitória, o Nottingham chega aos mesmos 44 pontos do vice-líder Arsenal, mas está em terceiro lugar pelos critérios de desempate. Contudo, é uma posição excepcional para um time que ficou 20 anos na Segunda Divisão (e até na Terceira), subiu há três temporadas e, nas duas últimas, sofreu para se manter na elite. Essa posição coloca o time na zona da Champions. Já o Southampton, o rebaixamento é questão de tempo, com apenas seis pontos, dez atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento (Z3).