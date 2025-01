Mundo do futebol homenageia Léo Batista

CBF e diversos clubes se despedem do jornalista, que faleceu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários clubes brasileiros lamentaram o falecimento do jornalista e apresentador de TV Léo Batista, ocorrido neste domingo (19). Aos 92 anos, ele não resistiu a um câncer no pâncreas. Internado desde o dia 6 de janeiro em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, Léo Batista enfrentava um quadro de dor abdominal e desidratação. Sua última aparição na televisão foi, afinal, no programa Globo Esporte, na edição de 26 de dezembro.

“Um dos maiores comunicadores do Brasil, Léo Batista marcou gerações com seu jeito especial de comandar quadros esportivos. Foi um dos jornalistas que narraram o primeiro jogo de Garrincha e, sendo botafoguense, estava muito feliz com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores conquistados pelo clube no ano passado. Neste momento de grande dor, a CBF manifesta solidariedade aos familiares, amigos e à legião de fãs de Léo Batista”, destacou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.