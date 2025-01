Lucas, do São Paulo, fala sobre parceria com Oscar: ‘Tem muita qualidade’

Meias atuaram juntos em empate do Tricolor Paulista neste domingo (18) contra o Flamengo, nos Estados Unidos

O São Paulo encerrou neste domingo (19) a sua pré-temporada com um empate sem gols contra o Flamengo. O confronto ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. Lucas Moura avaliou os treinamentos no país e também a parceria com Oscar, contratado para o ano de 2025.

Aliás, além de empatar com o Flamengo, o time paulista também fez um jogo sem gols contra o Cruzeiro, no meio de semana. Dessa forma, não marcou em 180 minutos dos jogos amistosos realizados. Agora retornará ao Brasil para a disputa do Campeonato Paulista.