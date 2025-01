Inter de Milão fura a retranca para vencer mais uma no Italiano

Em Milão, Interistas são eficazes no segundo tempo e fazem 3 a 1 em cima do Empoli. Estão três pontos atrás do líder Napoli (e menos um jogo)

Foi mais difícil do que o esperado, mas a Inter de Milão conseguiu o seu objetivo. Afinal, venceu e seguiu como a rival direta do Napoli ao título do Campeonato Italiano. Neste domingo, 19/1, no Giuseppe Meazza, a atual campeã nacional venceu o Empoli por 3 a 1. Os gols foram no segundo tempo. Lautaro Martínez, Dumfries e Marcus Thuram marcaram para a Inter. O ex-Inter Esposito descontou para os visitantes. Apesar do placar magro, os interistas foram bem superiores, com posse de bola sempre acima dos 70% e um número bem maior de finalizações (18 a 5). Teve dificuldades para furar a retranca dos visitantes na etapa inicial, mas chegou lá no segundo tempo.

Assim, a Inter de Milão chega aos 47 pontos, ficando a três do Napoli, que tem 50. Contudo, a equipe milanesa tem um jogo a menos, o que significa empate nos pontos perdidos. Já o Empoli, com 20 pontos, é o 14º colocado, mas está apenas um ponto à frente do Verona, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, nesta emboladíssima briga na parte de baixo da tabela.