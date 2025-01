Filipe Luís enaltece primeiro teste do Flamengo e pré-temporada nos Estados Unidos

Equipe considerada principal entrou em campo pela primeira vez neste domingo (19) e empatou com o São Paulo em partida amistosa

Aliás, após a partida, o técnico Filipe Luís elogiou seus jogadores na entrevista coletiva e avaliou de forma positiva o primeiro grande desafio da temporada. Ele já projeta a final da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo.

A equipe titular do Flamengo fez seu primeiro teste em 2025 neste domingo (19). O Rubro-Negro enfrentou o São Paulo em um torneio amistoso nos Estados Unidos e, apesar da boa atuação, o confronto terminou empatado por 0 a 0.

“Pudemos fazer esse teste para nos orientar, identificar as deficiências que precisamos corrigir e explorar nossas fortalezas. Temos duas semanas até a final. Na próxima semana, usaremos os treinos como uma extensão da pré-temporada para chegar à decisão na melhor forma física possível”, afirmou o treinador do Flamengo.

Contudo, o elenco terá folga e se reapresentará no Ninho do Urubu na terça-feira (21). Filipe Luís, portanto, destacou os benefícios da pré-temporada nos Estados Unidos.

“A pré-temporada foi ótima. Foram oito dias de treino e, claro, as pré-temporadas costumam durar mais. Ainda não terminamos a nossa. Os jogadores ainda não estão em plena forma física e não conseguem jogar os 90 minutos, mas o período foi muito produtivo. Acredito que reunir o grupo em um lugar isolado fortalece as relações e cria novas conexões socioafetivas. No campo, eles também vão se conhecendo melhor. Estou feliz por termos tido a oportunidade de usar essa estrutura e disputar um amistoso tão importante contra o São Paulo, uma equipe bem treinada”, concluiu o comandante rubro-negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.