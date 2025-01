Fagner elogia postura e valoriza primeira vitória do Cruzeiro

Lateral-direito lembra que jogadores do Cruzeiro estavam nos EUA até o último sábado (18), na disputa do FC Series / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Fagner valorizou ser titular do Cruzeiro na vitória sobre o Tombense por 1 a 0. O triunfo no Mineirão, válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, foi o primeiro resultado positivo da Raposa na temporada 2025. Vale lembrar que o Cruzeiro vem de dois empates. Ambos, porém, válidos pelo torneio de pré-temporada FC Series: 1 a 1 diante do São Paulo e 0 a 0 contra o arquirrival Atlético-MG. Inclusive, o clássico mineiro foi disputado no último sábado (18), nos EUA. Assim, o técnico Fernando Diniz não teve outra escolha a não ser enviar um time alternativo para o embate no Mineirão.

Muito feliz por estrear em jogo oficial ao lado da torcida e com vitória. Foi um jogo duro e difícil. Tivemos uma viagem bem desgaste. Controlamos bem o jogo, mas é descansar porque quarta temos um novo desafio. Desgastante, sim. Dormir no avião não é a mesma coisa, mas a equipe veio bem preparada, e todo mundo que entrou se doou ao máximo e saímos felizes com a vitória", comentou Fagner.