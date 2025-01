Cruzeiro vence o Tombense em estreia no Mineiro

Bolasie marca, Raposa faz 1 a 0 e começa o Estadual com pé direito. Cruzeiro atuou com time misto por conta de participação no FC Series

O Cruzeiro derrotou o Tombense por 1 a 0 na estreia no Campeonato Mineiro de 2025. O atacante Bolasie fez o gol do tento no Mineirão. Dessa forma, a Raposa lidera o Grupo C, com três pontos. Já a equipe visitante é a lanterna do A.

O Cruzeiro atuou com time misto. Afinal, a Raposa entrara em campo no último sábado (18), quando empatou com o Atlético pela FC Series, nos EUA. Ainda assim, a equipe comandada por Fernando Diniz dominou a partida do início ao fim. Logo aos 2, Marquinhos fez boa jogada individual, mas chutou para fora. Aos oito, Fagner levou perigo da entrada da área.