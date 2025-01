Cruzeiro chega em Belo Horizonte horas antes de estrear pelo Mineiro

Após empate no clássico contra o Atlético pela FC Series, nos EUA, Raposa enfrenta o Tombense neste domingo (19), no Mineirão

A delegação do Cruzeiro tem enfrentado um fim de semana marcado por intensa movimentação, tanto devido à pré-temporada quanto à estreia no Campeonato Mineiro. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram em Confins na manhã deste domingo (19). Mais tarde, às 20h (horário de Brasília), a Raposa entra em campo para enfrentar o Tombense no Mineirão, em Belo Horizonte.

Dezenas de torcedores aproveitaram a oportunidade para saudar os atletas, que não hesitaram em atender os fãs no saguão. Entre os mais procurados estavam o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o técnico Fernando Diniz, que foram amplamente ovacionados. As informações são da Rádio Itatiaia.