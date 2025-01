Cria do Vasco, Walace aproveita oportunidade e afirma que gol é fruto de trabalho

Zagueiro entrou em campo neste domingo (19) diante do Boavista e marcou o gol de empate, em duelo pela terceira rodada do estadual

O Vasco entrou em campo pela terceira vez no Campeonato Carioca e, novamente, empatou, assim como nos duelos anteriores. Dessa vez, o adversário foi a equipe do Boavista e o placar ficou em 1 a 1. O confronto ocorreu em Saquarema, município do Rio de Janeiro, neste domingo (19).

No entanto, o gol da partida foi marcado por uma cria da base vascaína, o defensor Walace, após uma linda assistência do volante Hugo Moura. Com apenas 19 anos, o jogador aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Ramon Lima, que o conhece desde o Sub20.