City massacra o Ipsiwch Town e dorme no G4 do Inglês

Phil Foden e Kevin De Bruyne comandam goleada no Portman Road e levam equipe à quarta posição na tabela de classificação

O Manchester City reviveu suas melhores atuações na era Pep Guardiola e goleou o Ipsiwch Town por 6 a 0 neste domingo (19), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Phil Foden (duas vezes), Kovacic, Doku, Halland e McAtee foram os autores dos gols dos visitantes. Com o resultado, o City chegou aos 38 pontos e dorme na quarta posição na tabela. Nesta segunda, o Chelsea, todavia, pode tomá-la caso vença o Wolverhampton. Os anfitriões, por outro lado, estão em 18º, com 16 pontos.

Ambas as equipes, em resumo, tem desafios difíceis em seus próximos jogos. Os citizens vão a Paris duelas com o PSG pela Liga dos Campeões da Europa. O Ipswich, por sua vez, pega o Liverpool, em Anfield, sábado (25), pelo Campeonato Inglês.