Zagueiro vibra com gol, mas se incomoda com revés do Botafogo: ‘Viemos preparado, mas não deu certo’

O Botafogo sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. O revés do Alvinegro no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca foi o segundo no torneio. Portanto, o time de General Severiano deixou a zona de classificação para as semifinais, já que caiu para quinto lugar.

O zagueiro Serafim, autor do gol do Glorioso na partida, demonstrou incômodo com mais uma derrota. Mesmo assim, frisou que a equipe não tem tempo para lamentar ou se abater.