Técnico do Botafogo cita razões para a derrota: ‘Não fomos efetivos e sofremos com algumas desatenções’

O time alternativo do Botafogo apresentou novamente desempenho abaixo das expectativas e sofreu a sua segunda derrota em três rodadas do Campeonato Carioca. Dessa vez, o resultado negativo foi por 2 a 1 no embate com o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.

O Glorioso não conseguiu se impor sobre o adversário em maior parte do jogo, porém, a situação mudou após a primeira expulsão, a de Ryan. Posteriormente, os visitantes pressionaram e conseguiram descontar com gol do zagueiro Serafim. O Sampaio Corrêa perdeu mais um jogador por cartão vermelho, um dos destaques da partida, o goleiro Zé Carlos. Mesmo com a vantagem numérica, o Alvinegro não conseguiu aproveitá-la. Assim, o técnico Carlos Leiria fez uma análise da partida e indicou as razões que levaram o Botafogo a sua segunda derrota neste início de temporada.