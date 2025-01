Ryan Francisco brilha, São Paulo vence Cruzeiro e vai à semifinal da Copinha

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 neste sábado (18/01), no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú e avançou para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, a partida contou com uma estrela: Ryan Francisco. Afinal, o camisa 9 do Tricolor Paulista marcou duas vezes e deu uma assistência para Ferreira balançar as redes. A Raposa chegou a marcar com Kauã Prates, mas parou também em uma grande atuação do goleiro João Pedro e acabou dando adeus à competição.

Primeiro tempo

O primeiro tempo reservou muita emoção para os torcedores. Afinal, logo no minuto inicial, Ryan Francisco abriu o placar para o São Paulo, de cabeça. O camisa 9 completou um cruzamento de Alves e fez 1 a 0. Assim, com o jogo aberto, as duas equipes chegavam com frequência e criavam chances. Em uma delas, Kauã Francisco recebeu passe de calcanhar de Fernando e soltou a bomba para empatar, aos 14. Pela dinâmica do jogo, um novo gol era questão de tempo – seja para um lado ou para o outro. E o Tricolor Paulista aproveitou novamente em uma batida firme da entrada da área de Ferreira após tabelinha com Ryan Francisco, aos 26 minutos. A intensidade caiu na segunda metade do tempo, mas ainda assim as equipes continuaram gerando chances de gol.

Ryan Francisco classifica o São Paulo

A Raposa voltou do intervalo determinada a buscar o empate, mas não esperava encontrar um muro chamado João Pedro à sua frente. A primeira chance foi com Fernando, que parou no goleiro São Paulino. Depois, foi a vez de Cauan Baptistella bater rasteiro, mas parar no paredão tricolor. Contudo, quem foi as redes foi o Soberano. E novamente com seu artilheiro. Ryan Francisco desarmou , acionou Alves, que rapidamente encontrou Ferreira livre, que apenas devolveu para o camisa 9 dominar e fuzilar para marcar o terceiro e o gol da classificação do São Paulo para a semifinal da Copinha

SÃO PAULO X CRUZEIRO

Quartas de final da Copinha 2025

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

Gols: Ryan Francisco, aos 1′ do 1°t (1-0); Kauã Prates, aos 14′ do 1°t (1-1); Ferreira aos 26′ do 1°t (2-1); Ryan Francisco aos 29′ do 2°t (3-1);

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis (Felipe, aos 20′ do 2°t); Negrucci (Samuel, aos 20′ do 2°t) e Hugo; Lucca , Alves (Osório, aos 40′ do 2°t) (Pedro Ferreira, aos 29′ do 2°t) e Ferreira (Tetê, aos 29′ do 2°t); Ryan Francisco (Paulinho, aos 29′ do 2°t). Técnico: Allan Barcellos.

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Jhosefer e Felipe de Morais (Navarro, aos 35′ do 2°t); Fernando, Kenji (Pablo, aos 35′ do 2°t) e Rayan (Cauan Baptistella, intervalo). Técnico: Luciano Dias.

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam

Auxiliares: Diego Morelli de Oliveira e Leonardo Tadeu Pedro

Cartões amarelos: Guilherme Reis, Paulinho, Alves (SAO); Fernando, Kauã Prates (CRU)