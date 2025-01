Real Madrid x Las Palmas: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste domingo (19), Real Madrid e Las Palmas se enfrentam às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 20ª rodada de La Liga. O duelo é muito importante para o clube merengue, que pode assumir a liderança isolada da competição.

Como chega o Real Madrid

O Real chega embalado para buscar mais uma vitória no Campeonato Espanhol, ainda mais com a possibilidade de retomar a liderança isolada após a derrota do Atlético de Madrid nesta 20ª rodada. A equipe está na segunda posição com 43 pontos, apenas um a menos que o rival e pode abrir dois de vantagem em caso de vitória neste domingo.

Nas últimas quatro rodadas de La Liga, o clube merengue tem três vitórias e apenas um empate. Além disso, a equipe vem de uma grande vitória por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo na Copa do Rei, com direito a show de Endrick. A vitória, inclusive, foi um alento para o torcedor do Real Madrid após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

Porém, o Rela Madrid terá problemas no elenco para esta rodada. A baixa mais recente para o técnico Carlo Ancelotti é de Camavinga, que deve ficar afastado dos gramados por pelo menos três semanas. Além disso, Vini Jr e Modric, suspensos, também estão fora. Ao mesmo tempo, Fran Garcia saiu de campo com dores na vitória contra o Celta de Vigo e aparece como dúvida.