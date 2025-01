PSG vira pra cima do Lens e dispara na ponta na França

O PSG venceu o Lens por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (18), fora de casa, e aumentou ainda mais a sua já tranquila vantagem na liderança do Campeonato Francês. Com gols de Fabian Ruiz e Barcola, ambos no segundo tempo, a equipe parisiense chegou aos 46 pontos, dez a mais que o Olympique de Marselha, que joga apenas neste domingo. O Lens, que saiu na frente no primeiro tempo com gol de Nzola, segue na sétima posição.

O próximo compromisso do Lens, novamente como mandante e pelo Campeonato Francês, ocorre domingo (26), diante do Angers. O PSG, por fim, entra em campo quarta-feira (22), em casa, diante do Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa.