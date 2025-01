Português: Sporting vence Rio Ave e mantém vantagem na ponta

Com direito a mais um gol de Viktor Gyokeres, Leão conquista três pontos fora de casa e segue na liderança isolada da Liga / Crédito: Jogada 10

Segue o líder do Campeonato Português 2024/25. Neste sábado (18), o Sporting venceu o Rio Ave por 3 a 0, fora de casa, em partida válida pela 18ª rodada da Liga Portugal, e manteve a vantagem na liderança da competição. Aderlan Santos (contra), Hjulmand, de pênalti, e Viktor Gyokeres anotaram os gols da vitória do Leão no Estádio dos Arcos, na cidade de Vila do Conde. Dessa maneira, o líder Sporting, que viu o Benfica vencer o Famalicão na última sexta-feira (17), chegou aos 44 pontos e manteve os três de vantagem para o vice-líder e rival de Lisboa. Agora, o Leão seca o Porto, terceiro colocado com 40 pontos, que enfrenta o Gil Vicente no próximo domingo (19), às 17h30 (de Brasília), e pode recuperar a vice-liderança em caso de vitória nesta 18ª rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o Sporting contou com mais um gol do atacante Viktor Gyokeres, que chegou à incrível marca de 22 gols em 18 jogos e abriu vantagem na artilharia da competição. Atrás do camisa 9 do Leão está Samu Aghehowa, do Porto, com 13 bolas na rede.

Por outro lado, o Rio Ave não conseguiu segurar o líder do Campeonato Português e viu a sequência de dois jogos sem derrota chegar ao fim. Com o resultado, a equipe segue na 11ª posição, com 20 pontos, cinco a mais que o Arouca, que abre a zona de rebaixamento. Jogos da 18ª rodada do Campeonato Português 2024/25 Sexta-feira (17/1)

Benfica 4×0 Famalicão

Sábado (18/1)

Santa Clara 2×3 Estoril

Rio Ave 0x3 Sporting

Vitória de Guimarães x Arouca – 17h30

Domingo (19/1)

Nacional x Aves – 12h30

Moreirense x Farense – 12h30

Estrela Amadora x Braga – 15h

Gil Vicente x Porto – 17h30

Segunda-feira (20/1)

Boavista x Casa Pia – 17h15