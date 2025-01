Ponte Preta x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes estrearam com vitória no Campeonato Paulista e se enfrentam neste domingo (18), no Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

Neste domingo (19), o estádio Moisés Lucarelli será o cenário de um confronto entre duas equipes que começaram o Campeonato Paulista 2025 com o pé direito. A Ponte Preta, mandante da partida, encara o Santos após vencer o Novorizontino fora de casa na rodada de abertura. Por sua vez, o Peixe chega embalado pela vitória sobre o Mirassol em seus domínios. Onde Assistir TNT Sports (canal fechado) e do Max (streaming) transmitem ao vivo.

A Macaca, no entanto, terá que lidar com um desfalque importante para este segundo desafio. O meia Dudu, expulso no confronto contra o Novorizontino, está suspenso e, sendo assim, não poderá atuar. Em seu lugar, tudo indica que Lucas Cândido será escalado, buscando, dessa forma, dar continuidade ao bom desempenho da equipe.