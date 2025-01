Pernão esmaga o Botafogo, que perde mais uma no Carioca

Vexame em Saquarema. Glorioso termina a partida com dois a mais e não consegue sequer o empate diante do Sampaio Corrêa

O Botafogo pode ser campeão brasileiro e da América. Porém, a base não acompanha o investimento da SAF. Com a garotada bem abaixo de um nível aceitável, o Alvinegro, com um time C, perdeu para o Sampaio Corrêa de Marreta e Pernão por 2 a 1, neste sábado (18), em Saquarema, pela terceira rodada do esvaziado Campeonato Carioca. Detalhe: o Glorioso terminou a partida com dois jogadores a mais. O oponente ainda ficou sem goleiro.

Apesar de ter somente três pontos em nove, o Botafogo segue bem cotado para o que interessa: o tricampeonato da Taça Rio. O Mais Tradicional está em quinto lugar, posição que assegura vaga no torneio de consolação, já que o Estadual está abaixo dos parâmetros do clube. Mas dava para evitar a vergonha deste fim de semana. Já o Sampaio é o quarto, com quatro pontos.