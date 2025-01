Palmeiras sofre, mas busca empate contra o Noroeste no Paulistão

Cria da base alviverde, Thalys sai do banco de reservas e mantém tabu do Verdão na fase de grupos do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O tabu está mantido. O Palmeiras sofreu, mas buscou o empate por 1 a 1 contra o Noroeste, neste sábado (18), no Estádio Alfredo de Castilho, nesta segunda rodada do Campeonato Paulista. Carlão abriu o placar para os donos da casa e o jovem Thalys saiu do banco de reservas para confirmar o empate com seu primeiro gol pelo profissional do Verdão. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 41 partidas de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão (29 vitórias e 11 empates). A última derrota do Verdão foi na 9ª rodada do torneio, em 2021, para a Inter de Limeira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa maneira, o Palmeiras chegou a quatro pontos se lidera o Grupo D, com um de vantagem para o vice-líder São Bernardo. A Ponte Preta, também com três, está na terceira posição, enquanto o Velo Clube é o lanterna, com zero.

Por outro lado, o Noroeste está com o cenário parecido. Após a vitória na estreia, a equipe chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo C. São Paulo, Água Santa e Novorizontino, ainda com zero, completam a chave. Além disso, Noroeste e Palmeiras voltaram a se enfrentar após quase 14 anos. O último duelo havia sido em março de 2011 pelo Campeonato Paulista, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, mesmo palco da partida deste sábado. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, de virada, gols de Valdivia e Vinícius para o Verdão e Giovanni para o Noroeste.