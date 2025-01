Nororeste x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Verdão tenta manter a ponta do Grupo D, mas o time da casa lidera o C e quer fazer das suas em cima do favorito e agtual tricampeão

O Palmeiras encara o Noroeste neste sábado (18/01), às 18h30, no estádio Alfredo de Castilho, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão estreou com vitória o Estadual, ao bater a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque. Contudo, o time de Bauru também venceu na primeira partida pelo mesmo placar, contra o Velo Clube. Assim, as duas equipes chegam para tentar manter o 100% na competição. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 18h30 (de Brasília) e a Jornada eEsportiva conta com o comando e a narração de Eduardo Rizzati.