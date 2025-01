Noiva de Luiz Henrique pede sosssego: ‘Não opino. Não mandem mensagem’

Tammy Parisoto demonstrou incômodo com mensagens sobre as negociações de Luiz Henrique e do Botafogo e disse que decisão não depende dela

“Parem de mandar mensagem falando sobre a vida do Luiz Henrique, falando sobre para onde vai, para onde não vai, que estou tirando, que não estou tirando. Luiz Henrique tem as próprias decisões dele, eu apoio nas suas decisões. Não sou eu que coloco ou tiro o Luiz Henrique”.

“Não mandem mais mensagem. Obrigada” .

Luiz Henrique está a um passo do Zenit

O nome de Luiz Henrique está circulando há algum tempo no Mercado da Bola. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, tentou convencê-lo a continuar no Glorioso, mas o atacante demonstrou vontade de retornar ao futebol europeu. Então, cogitou-se a possibilidade de o atleta jogar no Olympique Lyon, mantendo John Textor como patrão, já que o clube francês também pertence ao empresário. Mas houve desacordo sobre valores, diante das limitações do clube. Luiz Henrique também recebeu sondagens de clubes ingleses e da italiana Fiorentina. Mas tudo leva a crer que ele passará a defender o Zenit, na Rússia. Afinal, a negociação alcançaria o patamar de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões).

