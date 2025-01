Marcão analisa resultado e comenta estreia de Canobbio: ‘Grande jogador’

Tricolor ainda não venceu no campeonato; Treinador explicou substituição de atacante no início do segundo tempo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue sem vencer no Campeonato Carioca. Neste sábado (18), a equipe foi salva por Kauã Elias, que marcou o gol do empate contra o Maricá aos 52 minutos do segundo tempo. Dessa forma, Marcão, comandante da equipe nestes primeiros jogos na competição, lamentou o resultado. “Em termos de resultados, é ruim. Fluminense tem que brigar lá em cima sempre. Faz parte dos planos. Tivemos que usar os meninos no início, os atletas que chegaram mais tarde acredito que vão estar prontos na próxima rodada. Faz parte do processo e do planejamento. Lógico que queríamos ter vencido, dar uma tranquilidade maior, mas vamos seguir o plano”, disse.

Além disso, o treinador comentou a estreia de Canobbio. O atacante foi um dos destaques da equipe enquanto esteve em campo e foi substituído no início do segundo tempo.