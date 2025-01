Manchester United x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada da Premier League 2024/25 / Crédito: Jogada 10

As emoções da 22ª rodada da Premier League 2024/25 continuam neste domingo (19). Manchester United e Brighton se enfrentam às 11h (de Brasília), em Old Trafford, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que precisam se recuperar no Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United Os Red Devils fazem mais uma temporada irregular, mas estão em processo de reformulação desde a chegada do técnico português Rúben Amorim. A equipe está apenas na 12ª posição, com 26 pontos, mas vem de uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Southampton, que encerrou uma sequência ruim na Premier League. Dessa maneira, a equipe abriu 10 pontos de vantagem para o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento, e ainda sonha em se recuperar na competição para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. Ao mesmo tempo, Rúben Amorim segue com alguns desfalques no elenco, mas nenhuma baixa de última hora. Isto porque Luke Shaw, Victor Lindelof, Jonny Evans e Mason Mount, lesionados, seguem no departamento médico do clube. A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno de Diogo Dalot, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a estar à disposição.

Como chega o Brighton Por outro lado, o Brighton vive um momento um pouco mais positivo que o United e vai tentar se manter à frente do adversário deste domingo. No momento, a equipe está na 10ª posição, com 31 pontos, cinco a mais que os Red Devils e também vem de vitória na Premier League. Na rodada passada, o Brighton venceu o Ipswich Town por 2 a 0 e encerrou uma sequência de quatro empates na competição. Contudo, o técnico Fabian Hurzeler segue com alguns problemas no elenco. Igor Julio, Ferdi Kadioglu, James Milner e Mats Wieffer, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Evan Ferguson, Jack Hinshelwood e Diego Gomez são tratados como dúvidas.