Kauã Elias comemora primeiro gol com camisa 9 e valoriza ponto conquistado

O Fluminense buscou o empate contra o Maricá pela Taça Guanabara já nos acréscimos neste sábado (18). Riquelme sofreu o pênalti e Kauã Elias, que estreou com a camisa 9 pelo Tricolor, balançou as redes e evitou a segunda derrota seguida da equipe na competição. Ele, aliás, comentou sobre o início sem vitórias do clube carioca e ressaltou a importância de sair sem perder.

“Claro que é uma preocupação que não tem conseguido vencer, mas é melhor sair com ponto do que nenhum. Eu acho que o gramado dificulta muitas coisas, mas a gente conseguiu reverter esse placar, conseguiu ter um empate, foi o resultado melhor do que uma derrota. Então a gente vai concertando no fim pros próximos jogos, que a gente pode sair daqui com a vitória nos próximos jogos também. Primeiro gol, primeira partida, super agradecer a Deus aí pela oportunidade também de estar com a nove, de poder ter feito o gol. Mas eu acho que a gente não está satisfeito ainda, a gente quer a vitória, a gente vai voltar com a vitória no próximo jogo, se Deus quiser”, disse.