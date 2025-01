Jogador da elite na Argentina é afastado para tratar da saúde mental

Situação ocorreu com Matías Abaldo, do Gimnasia / Crédito: Jogada 10

Uma situação preocupante ocorreu nesta semana, no futebol da Argentina, com o jovem atacante uruguaio Matías Abaldo, do Gimnasia. Isso porque o atleta de 20 anos de idade foi afastado do elenco para o devio tratamento de sua saúde mental. A informação se confirmou através de comunicado emitido pela representação de La Plata.

O evento que fez o clube argentino agir dessa maneira foi o sumiço do atleta na concentração antes do amistoso contra o Defensor, na última quarta-feira (15), em Montevidéu. Tempos depois, o encontraram na casa de sua avó onde permaneceu até a chegada de um psiquiatra.

Preocupação Para a “Radio Provincia”, de Buenos Aires, o empresário de Abaldo deu uma entrevista de tom forte sobre o seu nível de preocupação com o caso. Edgardo Lasalvia foi taxativo ao dizer que é preciso tomar todos os cuidados para que não ocorra uma tragédia como se deu com outro uruguaio, Santiago García. Em 2021, o jogador que tratava de um quadro de depressão foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Mendoza, na Argentina. Lasalvia também argumentou sobre qual seria o contexto onde afloraram as questões de saúde mental. Além da mudança com pouca idade para outro país, o nome que é cria das categorias de base do Defensor vem tendo problemas para ter sequência em razão de uma pubalgia. “Não queremos que aconteça com ele o que aconteceu com Morro García que, por causa de alguma situação que não consegue lidar, coloque uma corda em seu pescoço. A saúde mental é fundamental. O dinheiro vem e vai. Não quero que Matías se machuque, quero vê-lo feliz. A distância, as lesões, tudo piorou sua situação cotidiana. Queremos levar esse menino adiante no aspecto humano. Estou preocupado”, afirmou o empresário.