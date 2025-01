Fluminense goleia em jogo-treino no CT Carlos Castilho

No mesmo dia em que o time alternativo empatou com o Maricá por 1 a 1, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o time principal do Fluminense venceu o Porto Real por 5 a 0, neste sábado (18), no CT Carlos Castilho. Dividida em um tempo com 40 minutos e outro com 30, a atividade foi um jogo-treino para o técnico Mano Menezes observar o elenco. Lima, Cano, Manoel, Martinelli e Lelê marcaram os gols do Tricolor.

Mano tirou algumas conclusões após o jogo-treino. Ele enfatizou que o mais importante é a equipe ir ganhando ritmo de jogo conforme a pré-temporada evolui.