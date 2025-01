Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (19/01), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que reedita a final do campeonato de 2024, será realizado no Estádio Castelão, em São Luís, Maranhão. Até o momento, a campanha do Flamengo é marcada por resultados pouco expressivos. Na estreia, sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Boavista, no Batistão, em Sergipe. Em seguida, conseguiu apenas um empate por 1 a 1 contra o Madureira, em jogo disputado na Paraíba. Já o Nova Iguaçu, em suma, soma quatro pontos.

Onde Assistir

O Premiere transmite ao vivo.