Em provável despedida do time sub-20, Sport sai atrás, mas empata com Retrô

Zagueiro Walce abriu o placar com belo gol de falta para o Retrô, e Marcelo Ajul deixou tudo igual para o Leão da Ilha, com gol de cabeça

O Sport demonstrou poder de reação e garantiu o empate em 1 a 1 com o Retrô, na Ilha do Retiro, neste sábado (18), em duelo pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Os donos da casa enfrentaram o principal adversário ate aqui neste início de temporada com a sua equipe sub-20. Já no segundo tempo, Walce deixou a Fênix em vantagem com belo, após primorosa cobrança de falta. O Rubro-Negro pernambucano igualou o placar com o zagueiro Marcelo Ajul, de cabeça.

O resultado não causou grandes mudanças na tabela para as equipes. Afinal, o Sport continuou na quinta colocação, com três pontos, depois de seu terceiro empate consecutivo. Na estreia do técnico Evaristo Piza, o Retrô permaneceu uma posição acima, com quatro pontos.