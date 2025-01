De pênalti, Fluminense busca empate nos acréscimos contra o Maricá no Carioca

Tricolor marca o primeiro gol na competição, mas segue sem vencer; Maricá mantém invencibilidade e liderança / Crédito: Jogada 10

O Fluminense empatou com o Maricá por 1 a 1 na noite deste sábado (18), no Moça Bonita, em partida válida pela 3° rodada da Taça Guanabara. Assim, o Tricolor, apesar de ainda não ter vencido na competição, balançou as redes pela primeira vez em três jogos. Os gols foram marcados por Denilson, para o Maricá, e Kauã Elias, para o Tricolor. Com o resultado, o Maricá somou um ponto e chegou a sete em três partidas. Está invicto e no primeiro lugar na tabela. Já o Fluminense, segue sem vencer na competição, mas somou mais um ponto e está na nona colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fluminense melhor, mas sem gols O Fluminense começou a partida buscando o ataque, trocando passes, com paciência e ficando mais no campo ofensivo. No entanto, faltou agilidade e teve dificuldades de furar o sistema defensivo do Maricá. Canobbio, fazendo sua estreia pelo Tricolor, apareceu bastante no ataque, por outro lado, Kauã Elias, estreando com a camisa 9, ficou sumido no primeiro tempo.

Por outro lado, o Maricá, quando tentava algum lance no ataque, não conseguia achar espaços, mas conseguiu assustar mais. Aos 27 minutos, Denilson teve uma finalização de perigo, mas o goleiro Vitor Eudes conseguiu espalmar e ficar com a bola. O jogo seguiu mais equilibrado e sem grandes chances para as duas equipes. Apesar de mais pose de bola do Fluminense, o Maricá fez boa partida sem a bola e conseguiu controlar o resultado. Kauã Elias salva nos acréscimos Segundo tempo começou como no primeiro: Fluminense buscando mais o ataque. Aos cinco minutos, uma enfiada do Nonato para o Canobbio levou perigo para o gol do Maricá, que contou com uma defesa de dois tempos do goleiro Dida. E depois, só deu Nonato: Aos nove, uma boa jogada de Kauã Elias deixou o jogador com chances de finalizar da pequena área, mas o volante demorou para chutar e foi travado pelo zagueiro adversário. Minutos depois, ele também teve outra oportunidade de abrir o placar, mas finalizou para fora. Aos 19, tentou uma outra finalização para a defesa do goleiro Dida.