Darwin Núñez faz dois nos acréscimos e Liverpool vence mais uma

O Liverpool martelou, martelou e, nos acréscimos do segundo tempo, Darwin Núñez, que começou no banco, fez os dois gols que furaram a retranca do Brentford e garantiram mais uma vitória para o líder do Campeonato Inglês, 2 a 0. O jogo deste sábado (18/1), pela 18ª rodada, foi na casa do Brentford. O time visitante suportou 34 finalizações e o rival com posse de bola até os 46 da etapa final. Mas, aí brilhou a estrela do uruguaio, calando a torcida no Gtech Stadium.

Assim, o Liverpool pula para 50 pontos, sete a mais do que o Arsenal. Mas o Brentford, por sua vez, sonhou com um bom resultado, mas ficou nos 28 pontos, em 11º.