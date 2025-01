Cruzeiro x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela estreia do Campeonato Mineiro neste domingo (19), às 20h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro vai receber o Tombense neste domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, pela estreia do Campeonato Mineiro de 2025. O Cabuloso, que não conquista o Estadual desde 2019, está no Grupo C do torneio, com Aymorés, Pouso Alegre e Villa Nova. Por outro lado, o Gavião-Carcará ocupa o Grupo A, com Atlético-MG, Betim e Uberlândia. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão do canal Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Cruzeiro O Cruzeiro contratou muitos nomes para a temporada, com destaque para as chegadas de Dudu e Gabigol. Porém, a equipe principal da Raposa está fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, no torneio FC Series. Como o time jogou neste sábado empaando em 0 a o com o Galo, Mas embarcando embarcando no fim da noite de volta ao Brasil.Assim, desembarcará às 10h deste domingo e Fernando Diniz disse que comandará a equipe e analisará quais jogadores do elenco escalará junto com alguns garotos do sub-20.