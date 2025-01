Corinthians elimina Ituano nos pênaltis e avança às quartas da Copinha

Com a classificação, o Corinthians vai enfrentar o Vasco, que passou pelo Flamengo-SP, nas quartas de final da Copinha, no domingo (19), ainda sem horário e local divulgados. No mesmo lado da chave, terá Palmeiras x Grêmio. Ou seja, os vencedores dos duelos se enfrentam na semifinal. No outro lado, os confrontos são Criciúma x Ferroviária e São Paulo x Cruzeiro.

Na noite desta sexta-feira (17), o Corinthians eliminou o Ituano nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após empate sem gols no tempo normal, o Alvinegro garantiu a classificação para as quartas nos pênaltis. O goleiro Kauê defendeu três penalidades, sendo a última esticando braço após cair para o lado direito.

Kauê salva Corinthians nos pênaltis

A primeira etapa foi rigorosamente equilibrada em Santo André. O Ituano chegou primeiro, em chute de Léo Izidoro defendido por Kauê, e quase marcou aos 22 minutos, mas a finalização de Jonathan parou na trave. O Corinthians reagiu, mas Gui Negão e Nicollas falharam na pontaria. O próprio Nicollas teve a melhor chance do Alvinegro, mas também acertou a trave. Em seguida, foi a vez do Galo ter mais duas oportunidades, mas Kauê salvou o Timão: a primeira em chute cruzado de JP e depois em finalização à queima-roupa de Vini.

A segunda etapa foi semelhante à primeira. As duas equipes equipes tiveram boas oportunidades de abrir o placar, porém os goleiros atuaram bem. Com tamanho equilíbrio no jogo, as redes não balançaram e a vaga nas quartas da Copinha precisou ser decidida nos pênaltis. Na disputa, o equilíbrio se manteve, indo para o mata-mata, até que o Timão venceu por 5 a 4, com três defesas de Kauê.

