Botafogo x Flamengo, na Supercopa: pré-venda inicia neste sábado

Confronto entre Alvinegro e Rubro-Negro cariocas acontece no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciará a venda de ingressos para a final da Supercopa do Brasil, entre Botafogo e Flamengo, neste sábado (18), a partir das 15h (de Brasília). O confronto está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém.

A entidade divulgou que os torcedores podem adquirir as entradas através de pontos físicos e de forma online. Portanto, para comprar presencialmente, será possível nos locais selecionados em Belém e, através da internet, pelo site Bilheteria Digital.