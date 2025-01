Barcelona tropeça no Getafe e não se aproxima da ponta do Espanhol

O Barcelona não passou de um empate em 1 a 1 com o Getafe, neste sábado, 18/1. O Barça foi até a Grande Madrid enfrentar o rival como favorito no estádio Coliseu Alfonso Pérez. O time teve 78% de posse de bola, 19 finalizações contra 5 do adversário, e saiu na frente com um gol logo nos primeiros minutos, marcado por Koundé. Mas, apesar de criar chances, viu o time da casa empatar ainda no primeiro tempo com Arambarri. Depois, mesmo pressionando e apostando na qualidade de Lamine Yamal e Raphinha, não encontrou soluções para furar o excelente sistema defensivo do Getafe.

Assim, o Barcelona soma apenas mais um ponto, chegando aos 40, ficando atrás do líder Atlético de Madrid (44) e do Real Madrid (43, que ainda joga na rodada).