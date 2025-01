Azuriz x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Nos primeiros jogos, o Furacão jogou na Ligga Arena e venceu Paraná Clube e Rio Branco. Por outro lado, o Azuriz disputou duas partidas com visitante e teve 50% de aproveitamento. Vitória contra o Leão da Estradinha e derrota diante do Andraus.

O Athletico vai em busca da manutenção da liderança do Paranaense. Na tarde deste sábado (18), o Furacão encara o Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, em duelo válido pela terceira rodada do estadual.

A partida será transmitida para todo o Brasil pelo canal fechado NSports e também pelo seu canal no YouTube. Além disso, a Rede Furacão, serviço de streaming do Athletico, também transmite o jogo pelo YouTube.

Como chega o Azuriz

O clube de Pato Branco terminou a sua tour pelo leste do estado e fará sua primeira partida dentro de casa. Na estreia, começou bem, vencendo o Rio Branco por 2 a 1, em Paranaguá. Entretanto, quando subiu a serra, acabou sendo derrotado pelo Andraus, na capital, por 2 a 0.

Em busca da reabilitação no torneio, o Azuriz deve enfrentar o Furacão com a mesma equipe que disputou os primeiros jogos do estadual. Na arquibancada, o Azulão contará apenas com o apoio de mulheres e crianças até 12 anos, por conta de uma punição oriunda de uma confusão na partida contra o Operário, ano passado. O ingresso será 1kg de alimento não-perecível.

Como chega o Athletico

Com os titulares desde o início da disputa do estadual, o Furacão chegou com tudo nas primeiras rodadas do Paranaense. Em dois jogos em casa, o Rubro-Negro se saiu bem e venceu os promovidos Paraná Clube e Rio Branco. Contra o clube do litoral, o Athletico goleou por 5 a 1 na última rodada e ainda viu Di Yorio assumir a artilharia do torneio, com três gols.