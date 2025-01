Arsenal tropeça em casa; o líder Liverpool agradece

Após abrir 2 a 0 em casa, londrinos cedem o empate em 2 a 2 ao Aston Villa e fica seis pontos (com um jogo a mais) atrás do ponteiro do Inglês

O Arsenal teve o que lamentar neste sábado, 18/1. Em jogo pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, os londrinos receberam no Emirates o Aston Villa. Abriram vantagem com gols do brasileiro Martinelli e do alemão Havertz. Contudo, o belga Tielemans e Watkins marcaram para o time de Birmingham, que saiu com um empate em 2 a 2 muito comemorado.

Com o resultado, o Arsenal vai aos 44 pontos, segue em segundo lugar, mas vê o Liverpool bem mais longe. O líder tem 50 pontos e um jogo a menos. Além disso, há o risco do Nottingham Forest (terceiro com 41 pontos e que joga neste domingo) o alcançar. O Aston Villa tem 36 pontos, em sétimo lugar.