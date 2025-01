Abel, sobre os garotos da base: ‘Quero que se sintam audazes e corajosos’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira viu o garoto Thalys, da base, evitar que o Verdão saísse de Bauru com a derrota. O centroavante, muito elogiado pelo português, decretou o 1 a 1, neste sábado (18), pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. O treinador, então, falou sobre o sustento que a base dá ao profissional neste início de temporada.

“Os moleques são tratados iguais aos outros jogadores. Depois, vou escolher com quem sigo. Darei oportunidade a todos. O Paulista serve para isso. Quero que eles se sintam audazes e corajosos para brigar com os mais velhos por vaga no time. A preparação será igual para todos. Há jogadores que estão à frente de outros no nível técnico e físico. Thalys está muito bem e vai nos ajudar muito. Ele é, neste momento, nosso melhor centroavante”, colocou Abel.