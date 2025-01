Vasco envia proposta ao América do México por Brian Rodriguez

America's Brian Rodriguez celebrates scoring his team's second goal during the 2024 Mexican Clausura football tournament match between America and San Luis at the Azteca stadium in Mexico City on March 29, 2024. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images) / Crédito: -

O Vasco avançou em seu interesse pelo atacante Brian Rodríguez. Isso porque, a apuração do Jogada10, é que o Cruz-Maltino enviou uma proposta de pouco mais de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) para adquirir o jogador. O América do México deseja uma quantia superior, mas as partes permanecem em contato para tentar chegar a um consenso. O atleta uruguaio é um dos destaques da equipe, mas não é inegociável. Assim, o clube mexicano até aceita liberá-lo, mas desde que a oferta seja atrativa. Brian está em sua terceira temporada no time e soma 84 jogos, 18 gols e 11 assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por sinal, o Gigante da Colina tem a concorrência do Corinthians para conseguir fechar com o atacante uruguaio. Ele, aliás, é um desejo antigo do time de São Januário que já tentou contratá-lo em outra janela. Este vem sendo um padrão do Vasco nesta janela de transferências. Um desfecho positivo nas tratativas pelos zagueiros Mauricio Lemos e Lucas Oliveira são exemplos disso.