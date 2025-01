Taça do Mundial passará por todos os 32 clubes do torneio; entenda

Tour do troféu terá início em Nova York, uma das sedes, e visitará todos os 20 países das equipes que disputam o certame no meio do ano

Com direito a presença de astros do futebol internacional, a Fifa anunciou que promoverá o tour da taça do Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano, nos Estados Unidos. Assim, o troféu fará uma viagem e passará por todos os 32 clubes, de 20 países, classificados para o torneio. Entre eles, estão os quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

“Desde 1930, nós conhecemos as nações campeãs do mundo. Entre os clubes, temos as competições na Europa, em todos os continentes, temos a Copa Intercontinental, mas não temos um Mundial verdadeiro, em que os 32 melhores times do mundo, sendo quatro do Brasil, podem jogar para determinar o verdadeiro campeão do mundo de clubes”, disse Gianni Infantino à TV Globo.