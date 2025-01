Sport x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport Recife recebe o Retrô neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A Fênix de Camaragibe se encontra na quarta posição da tabela, enquanto o Leão do Norte vem logo em seguida, em quinto lugar. Confira as principais informações sobre o duelo.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro conquistou dois empates no Estadual até o momento. Ficou em 1 a 1 com o Afogados fora de casa e, posteriormente, novamente 1 a 1 com o Decisão, mas dessa vez em casa. Assim, para o próximo jogo, o Leão deve seguir com a equipe Sub-20 e a estreia dos titulares, que estão na pré-temporada com o técnico Pepa, deve acontecer somente na Copa do Nordeste. Então, com apenas dois pontos, em quinto lugar, precisa conquistar uma vitória em casa.